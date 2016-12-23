Колев: «Бербатов готов играть в любом европейском клубе, в том числе и „Енисее“»
Вчера, 13:03 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Болгарский защитник «Енисея» Росен Колев заявил, что семикратный обладатель награды лучшему игроку года в Болгарии Димитар Бербатов готов играть в любом европейском клубе при наличии интересного с финансовой точки зрения предложения:
«Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору „Енисея“, дабы держать себя в тонусе.
Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и „Енисей“. Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут».
Другие материалы по теме:
Вчера
07:55 Джано: «При Карпине, если не получилось отдать или забить – на лавку. Я плакал после этих матчей!» 51
22 декабря 2016
21 декабря 2016
19 декабря 2016
16:08 Фото Промес встретился с Мейуэзером 84
17 декабря 2016
13:19 Фото Ивелин Попов: «Не знаю, что пишут в СМИ, но я надеюсь стать чемпионом со „Спартаком“» 143
16 декабря 2016
14 декабря 2016
Или войдите через
Это вам не спартак!