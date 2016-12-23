Колев: «Бербатов готов играть в любом европейском клубе, в том числе и „Енисее“»

Болгарский защитник «Енисея» Росен Колев заявил, что семикратный обладатель награды лучшему игроку года в Болгарии Димитар Бербатов готов играть в любом европейском клубе при наличии интересного с финансовой точки зрения предложения:

«Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору „Енисея“, дабы держать себя в тонусе.

Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и „Енисей“. Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут».