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Колев: «Бербатов готов играть в любом европейском клубе, в том числе и „Енисее“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: легионеры, Енисей, Бербатов Димитар, Колев Росен
Вчера, 13:03 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Болгарский защитник «Енисея» Росен Колев заявил, что семикратный обладатель награды лучшему игроку года в Болгарии Димитар Бербатов готов играть в любом европейском клубе при наличии интересного с финансовой точки зрения предложения:

«Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору „Енисея“, дабы держать себя в тонусе.

Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и „Енисей“. Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут». 

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