Сёмин: «На сборы с „Локомотивом“ поедут четыре игрока из академии»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что к работе с основным составом «железнодорожников» будет привлекаться молодежь. Об этом он поведал во время торжественной речи на новогоднем празднике, организованном для воспитанников клубной академии.

«Мне очень приятно присутствовать на вашем празднике. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы молодцы в этом году: хорошо играли, выиграли много призов. Хочу поздравить вас со всеми успехами! Хочу поздравить и всех тех людей, кто окружал вас. Без них вы не достигли бы таких побед.

Следующий год – год петуха. Будьте такими же настырными и упрямыми, как петух! Побеждайте всех! Для нас очень важно, чтобы в конце каждого года кто-то из выпускников Академии попадал к нам, в команду мастеров. Сейчас мы на сборы возьмем четверых ребят из „молодых“. Дальше все будет зависеть от них и их работы. Также, как все зависит от вас сейчас. Работать, работать и еще раз работать! И удачи! Мы ждем вас в „основе“!»