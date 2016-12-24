Червиченко: «У „Зенита“ с точки зрения трансферов все самотеком течет»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансферную сагу с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем и «Ювентусом».
«У „Зенита“ с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика же должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год, и ты хочешь за него половину! Каким бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.
Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно».
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Свинота - есть свинота.
А остальное всё решаемо.
П.С. И слова больше не рифмуй.
через руки цыгана
часть баболло потоком
льет себе он в карманы!
Читать этого г.........а, уже тошнит!
Вот привязался к Зениту!
Червиченко да пиши ТЫ лучше про свой СПАРТАК!!!!!!
Надоел своими публикациями!!!!!!