Рейтинг@Mail.ru

Червиченко: «У „Зенита“ с точки зрения трансферов все самотеком течет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Витсель Аксель, Червиченко Андрей
Сегодня, 15:26 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансферную сагу с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем и «Ювентусом».

«У „Зенита“ с точки зрения трансферов все как-то самотеком течет. Ну логика же должна быть у людей: ты покупаешь человека за 40 миллионов евро, у него пять лет контракта, остается год, и ты хочешь за него половину! Каким бы футболистом он ни был, но дураков-то нет! Это мы, как дураки, можем заплатить, потому что нам хочется, а на Западе никто так не делает. Они там будут считать-пересчитывать и еще пытаться из этого в пять раз вычесть. И, в конце концов, заплатят самый мизер.

Логика подсказывала, что Витселя надо было отпускать в летнее межсезонье, на его место брать кого-то другого и брать за адекватную сумму. Я не уверен, что сейчас кто-то захочет дать за Витселя 6 миллионов, когда до истечения контракта осталось шесть месяцев. Это получается по миллиону в месяц. Можно подождать и получить его бесплатно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:51
ответ пользователю Федырыч (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:45
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:59, редактировал Сегодня 19:07
ответ пользователю denmig (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:25
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:25
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:23
ответ пользователю richi (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:38
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:36
ответ пользователю zyxel410 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:15
ответ пользователю denmig (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:08
ответ пользователю denmig (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:06
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 16:55
ответ пользователю Akatsuki72 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:49
ответ пользователю zen it (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:46
ответ пользователю zen it (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:40
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:33
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:40 Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки» 111
17:20 Газизов: «Если „Уфе“ поступит интересное предложение по Игбуну, мы над ним подумаем» 2
16:15 Кирьяков: «Опыт игрока поможет Семшову на тренерском поприще» 7
14:46 Атаманенко: «Не согласен, что на „Открытие Арене“ отвратительный фастфуд» 59
14:14 Карпин: «В 2002 году мог перейти в „Барселону“, но не сложилось» 49
13:39 Балашов: «Трансферный бюджет тульского „Арсенала“ - ноль рублей» 14
13:29 Терентьев: «В Лиге чемпионов „Ростов“ сделал всё, что мог» 17
11:32 Президент «Томи»: «Как смотреть в глаза учителям, если футболисты получают 2 млн в месяц?» 137
10:31 Орлов: «28 декабря „Уфа“ должна объявить о назначении Семака» 28
09:29 Орлов: «Пусть „Спартак“ укрепляется, „Зенит“ и так их победит» 402
все материалы по этой теме
Турниры