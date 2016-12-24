Кирьяков: «Опыт игрока поможет Семшову на тренерском поприще»

Наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал приход в команду в качестве тренера Игоря Семшова.

«Пригласить Семшова в клуб было общее решение: руководства и мое. Мы были единогласны в том, что Игорь был в прошлом великолепным игроком. Сейчас у него начинается другая жизнь, ему надо набраться тренерского опыта и, соответственно, опыт игрока должен помочь перестроиться на работу тренера».

Семшов начнет свою работу с 10 января.