Венгер: «Китай может стать проблемой для АПЛ»
Сегодня, 16:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход полузащитника «Челси» Оскара в «Шанхай СИПГ».
«Этот трансфер стал сюрпризом для меня, но когда я был в Японии, у нас было много бразильских игроков. Думаю, Оскар перешел, потому что он не играет в АПЛ. А китайцы дадут ему возможность играть, кроме того, они вкладывают много денег в свой проект. Да, думаю, со временем это может стать проблемой для АПЛ».
Другие материалы по теме:
17:55 ФИФА намерена запретить игрокам общаться с судьями во время матчей, исключение - капитаны команд 39
Или войдите через