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Венгер: «Китай может стать проблемой для АПЛ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Челси, Оскар, Венгер Арсен
Сегодня, 16:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход полузащитника «Челси» Оскара в «Шанхай СИПГ».

«Этот трансфер стал сюрпризом для меня, но когда я был в Японии, у нас было много бразильских игроков. Думаю, Оскар перешел, потому что он не играет в АПЛ. А китайцы дадут ему возможность играть, кроме того, они вкладывают много денег в свой проект. Да, думаю, со временем это может стать проблемой для АПЛ». 

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