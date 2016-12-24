Венгер: «Китай может стать проблемой для АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход полузащитника «Челси» Оскара в «Шанхай СИПГ».

«Этот трансфер стал сюрпризом для меня, но когда я был в Японии, у нас было много бразильских игроков. Думаю, Оскар перешел, потому что он не играет в АПЛ. А китайцы дадут ему возможность играть, кроме того, они вкладывают много денег в свой проект. Да, думаю, со временем это может стать проблемой для АПЛ».