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Мойес: «„Сандерленд“ не продаст Дефо ни за какие деньги»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Сандерленд, Мойес Дэвид , Дефо Джермейн
Сегодня, 19:59 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что в планы клуба не входит расставание с нападающим Джермейном Дефо в зимнее трансферное окно:

«Дефо бесценен. Мы не можем продать его ни за какие деньги, потому что он очень важен для нас: он должен помочь нам не вылететь из Премьер-Лиги.

Он уже забил 8 мячей, а если во второй половине сезона забьет еще 8-10 мячей, то существенно повысит наши шансы на сохранение прописки.

Мы не будем его продавать, но мы не можем помешать людям говорить и писать об этом».

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