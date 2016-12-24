Пономарёв: «Василий Березуцкий - лучший защитник года»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Пономарев Владимир, Березуцкий Василий
Сегодня, 20:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что ни один защитник в чемпионате России не играл лучше оборонца «армейцев» Василия Березуцкого в 2016 году:
«На мой взгляд, Василий Березуцкий - лучший защитник года. Он надежный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России».
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Кстати,а где они оба?