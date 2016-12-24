Оскар обошел Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых игроков мира
Соккер.Ру // Заграница: игроки, Шанхай СИПГ, Барселона, Оскар, Халк, Неймар, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 21:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Оскар, перешедший из «Челси» в «Шанхай СИПГ», вышел на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. 25-летний бразилец будет получать в год 24 млн евро. Больше него зарплата только у форварда «Барселоны» Неймара – 30 млн. Его одноклубник Лионель Месси зарабатывает в год 22 млн, а нападающий «Реала» Криштиану Роналду – 21 млн евро. Пятое место с 20 млн евро в год занимает форвард «Шанхая СИПГ» Халк.
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Как житуха то?
И сам с собой говорю, и сам себе лайки ставлю, и даже кмс по боксу имею :)
Жалко конечно, но может быть у него есть на то веские основания...все таки в Челси ему и треть этой зарплаты было не видать...!
Судить его не стоит. А вот ФИФА нужно основательно подтянуть гайки Китаю с её футбольной философией...!
Есть стойкое ощущение,что ты не обламываешься сам с собой поговорить)
Ах да, про "глора "Реала" - глядя на комменты "глоров "Барселоны" здесь, быть "глором "Реала" даже почётно, поэтому можешь меня им считать, я не против :)
Хотя надежда, как известно, умирает последней)
На глора Реала похож.Где-то я тебя встречал.
Спасатели рискуя жизнью получают 30 тыс , порой остаются калеками, а эти выпендрежки получают космические деньги
Китаёсы грамотно инвестируют, а так же развивают своё производство. Спорт у них тоже на подъёме, так что и футбол не будет исключением. А если учесть что история движется по спирали, то взлёта Азии ждать осталось не долго.