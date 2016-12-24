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Оскар обошел Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых игроков мира

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Шанхай СИПГ, Барселона, Оскар, Халк, Неймар, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 21:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник Оскар, перешедший из «Челси» в «Шанхай СИПГ», вышел на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. 25-летний бразилец будет получать в год 24 млн евро. Больше него зарплата только у форварда «Барселоны» Неймара – 30 млн. Его одноклубник Лионель Месси зарабатывает в год 22 млн, а нападающий «Реала» Криштиану Роналду – 21 млн евро. Пятое место с 20 млн евро в год занимает форвард «Шанхая СИПГ» Халк.

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