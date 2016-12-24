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Агент Ди Марии ищет для игрока клуб в Китае

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ди Мария Анхель
Вчера, 22:51 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может сменить команду уже в январе. Агент аргентинца Жорже Мендеш ведет консультации по поводу возможного переезда в Китай. Он изучает рынок предложений, однако ПСЖ готов отпустить Ди Марию только не менее чем за 63 млн евро – столько клуб заплатил «Манчестер Юнайтед» за игрока в 2015 году.

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