Агент Ди Марии ищет для игрока клуб в Китае

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может сменить команду уже в январе. Агент аргентинца Жорже Мендеш ведет консультации по поводу возможного переезда в Китай. Он изучает рынок предложений, однако ПСЖ готов отпустить Ди Марию только не менее чем за 63 млн евро – столько клуб заплатил «Манчестер Юнайтед» за игрока в 2015 году.