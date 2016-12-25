Симеоне: «Мы сделали всё возможное для возвращения Диего Косты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о том, что Диего Коста из «Челси» мог вернуться в мадридский клуб.

«Я был откровенен с Костой, у нас с ним доверительные отношения. Мы сделали все возможное. Важен экономический вопрос. В Англии нет пункта об отступных, поэтому в конечном счете Коста мог нам стоит 180 млн евро. Или 30 млн. Или „Челси“ мог сказать, что не хочет нам продавать его. Летом мы занимались этим вопросом и сказали себе, что если не получится взять Косту, купим Гамейро».