Симеоне: «Мы сделали всё возможное для возвращения Диего Косты»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Челси, Коста Диего, Симеоне Диего
Сегодня, 00:54 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о том, что Диего Коста из «Челси» мог вернуться в мадридский клуб.
«Я был откровенен с Костой, у нас с ним доверительные отношения. Мы сделали все возможное. Важен экономический вопрос. В Англии нет пункта об отступных, поэтому в конечном счете Коста мог нам стоит 180 млн евро. Или 30 млн. Или „Челси“ мог сказать, что не хочет нам продавать его. Летом мы занимались этим вопросом и сказали себе, что если не получится взять Косту, купим Гамейро».
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«Соккер.ру» не предлагает бить слабейших. А вот когда звезды из «Барселоны», «Баварии» или грандов АПЛ выступают неоднозначно, то им самое место в антисборной.
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