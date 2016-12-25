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Джонс: «Работа с Моуриньо? Это блестяще»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Джонс Фил
Сегодня, 10:08 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс доволен работой под началом главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо.

«Впечатления от работы с Моуриньо? Это блестяще. Он придал мне уверенности, показал, что рассчитывает на меня. Надеюсь оправдать это доверие. Я не из тех футболистов, которые каждый день нуждаются в похвалах, но, конечно, всегда приятно их слышать от тренера и всех, кто работает со мной».

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