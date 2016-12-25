Джонс: «Работа с Моуриньо? Это блестяще»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс доволен работой под началом главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо.

«Впечатления от работы с Моуриньо? Это блестяще. Он придал мне уверенности, показал, что рассчитывает на меня. Надеюсь оправдать это доверие. Я не из тех футболистов, которые каждый день нуждаются в похвалах, но, конечно, всегда приятно их слышать от тренера и всех, кто работает со мной».