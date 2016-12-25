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Зидан планирует предоставить отдых Роналду в кубковом матче с «Севильей»

Матч: РеалРеал-:-СевильяСевилья
Начало матча: 04.01.2017, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 13:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит матч Кубка Испании с «Севильей», который состоится 4 января.

Сейчас португалец отдыхает у себя на родине в Мадейре, откуда 27 декабря отправится в расположение «Реала». Тем не менее главный тренер команды Зинедин Зидан не намерен задействовать Роналду в игре «Севильей», так как хочет предоставить футболисту отдых, чтобы тот до конца восстановился после своих многочисленных мышечных повреждений, которые преследовали Криштиану в последнее время.

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