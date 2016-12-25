Зидан планирует предоставить отдых Роналду в кубковом матче с «Севильей»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 13:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит матч Кубка Испании с «Севильей», который состоится 4 января.
Сейчас португалец отдыхает у себя на родине в Мадейре, откуда 27 декабря отправится в расположение «Реала». Тем не менее главный тренер команды Зинедин Зидан не намерен задействовать Роналду в игре «Севильей», так как хочет предоставить футболисту отдых, чтобы тот до конца восстановился после своих многочисленных мышечных повреждений, которые преследовали Криштиану в последнее время.
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Статиста уже нету ,а это довольно таки плюс 10К к силе Реала .
Ох Севилья держись.
1. Севилья - 22 гола.
2. Хетафе - 20 голов.
3. Атлетико М - 18 голов
Свободен....!
роналду уж когда не выпускай, все равно нулем будет против такого соперника, как севилья)
Можно пойти др. путём и выпустить Рона в концовке, минут на 25 свежего, против уставшего соперника, как это всегда делала Барса, когда выпускала Месси, и забить пару голов...!
Лионель давая себе отдохнуть, всегда заявку на матч и ротацию составляет подобным образом...!
Роналду лучшее на футбол!
Сосьедад Реал всегда обыгрывает
только кубковые матчи и Севилья сложная,да