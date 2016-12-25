Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли»

Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что сложней всего ему было играть против защитников «Реала» Серхио Рамоса и Пепе:

«Я очень радовался, когда моей команде доводилось играть против „Реала“, потому что я мог посоперничать с Серхио Рамосом и Пепе. У нас всегда были с ними замечательные дуэли. Когда мы выходили на поле, знали, что нас ждет тяжелая игра. Но самое важное - мы всегда уважали друг друга, несмотря на жесткую борьбу».