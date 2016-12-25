Диего Коста: «С Рамосом и Пепе у нас всегда были замечательные дуэли»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Реал, Коста Диего, Рамос Серхио, Пепе
Вчера, 21:09 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что сложней всего ему было играть против защитников «Реала» Серхио Рамоса и Пепе:
«Я очень радовался, когда моей команде доводилось играть против „Реала“, потому что я мог посоперничать с Серхио Рамосом и Пепе. У нас всегда были с ними замечательные дуэли. Когда мы выходили на поле, знали, что нас ждет тяжелая игра. Но самое важное - мы всегда уважали друг друга, несмотря на жесткую борьбу».
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Впрочем сейчас мало что изменилось, разве что пепе только отличается лишь пару-тройку раз за сезон, а не каждый матч..
коста вообще начал играть в высококлассный футбол на который приятно смотреть, и по крайней мере этот отрезок сезона он пока выдерживает без грязи, и реализует свой игровой потенциал став одним из лучших игроков в АПЛ этого сезона.. Только это для сборной плохо: там он безнадёжен. но всё ровно будет вызываться..
P.S. Всегда тащился с того как меренги бомбили от грубой игры и симуляций косты, но защищали при этом своих особей на пике их безобразного поведения.. Потому матчи с Реалом были единственными когда поведение косты вызывало положительные эмоции, ибо этих не жалко)
этот Коста.