Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо намекнул на интерес «сине-гранатовых» к хавбеку «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:

«Надеюсь, что, восстановившись от травмы, Коутиньо вновь выйдет на тот уровень, что он показывал в этом сезоне.

Он был одним из самых заметных игроков Европы в нынешнем сезоне, и я знаю, что в „Барселоне“ им восхищаются.

„Ливерпуль“ захочет сохранить его, ведь они построили вокруг него команду. Но если вы играете на таком уровне, вами всегда будут интересоваться».