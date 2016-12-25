Роналдиньо: «Знаю, что в „Барселоне“ восхищаются Коутиньо»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Барселона, Коутиньо Филиппе, Роналдиньо
Вчера, 21:48 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо намекнул на интерес «сине-гранатовых» к хавбеку «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:
«Надеюсь, что, восстановившись от травмы, Коутиньо вновь выйдет на тот уровень, что он показывал в этом сезоне.
Он был одним из самых заметных игроков Европы в нынешнем сезоне, и я знаю, что в „Барселоне“ им восхищаются.
„Ливерпуль“ захочет сохранить его, ведь они построили вокруг него команду. Но если вы играете на таком уровне, вами всегда будут интересоваться».
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