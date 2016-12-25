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Уругвайский «Насьональ» намерен подписать Касереса

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Насьональ, Касерес Мартин
Вчера, 23:40 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру на родине.

Сообщается, что интерес к уругвайцу проявляет «Насьональ» из Монтевидео.

Напомним, что ранее пресса сватала игрока в «Челси», «Вест Бромвич» и «Бешикташ».

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