Уругвайский «Насьональ» намерен подписать Касереса
Вчера, 23:40 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру на родине.
Сообщается, что интерес к уругвайцу проявляет «Насьональ» из Монтевидео.
Напомним, что ранее пресса сватала игрока в «Челси», «Вест Бромвич» и «Бешикташ».
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