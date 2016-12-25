Уругвайский «Насьональ» намерен подписать Касереса

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру на родине.

Сообщается, что интерес к уругвайцу проявляет «Насьональ» из Монтевидео.

Напомним, что ранее пресса сватала игрока в «Челси», «Вест Бромвич» и «Бешикташ».