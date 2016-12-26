«Реал» продаст Коэнтрау

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау покинет команду. Мадридский клуб намерен расстаться с португальцем уже в январе. Он регулярно травмируется и не попадает в состав команды, поэтому решено продать его. На место Коэнтрау уже ищется другой игрок.