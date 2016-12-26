«Реал» продаст Коэнтрау
Сегодня, 08:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау покинет команду. Мадридский клуб намерен расстаться с португальцем уже в январе. Он регулярно травмируется и не попадает в состав команды, поэтому решено продать его. На место Коэнтрау уже ищется другой игрок.
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