Гвардиола: «Пока ван Дейк нам не нужен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о намерении клуба купить у «Саутгемптона» защитника Вирджила вен Дейка.

«Приедет ли к нам ван Дейк? Только в составе „Саутгемптона“, когда мы с ними будем играть. Это футболист другой команды, и мы не собираемся его подписывать. Но это сейчас. Никто не знает, что мы будем думать об этом через неделю. Что-то может измениться. На некоторых позициях нам нужно усиление».