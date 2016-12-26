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Гвардиола: «Пока ван Дейк нам не нужен»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 09:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о намерении клуба купить у «Саутгемптона» защитника Вирджила вен Дейка.

«Приедет ли к нам ван Дейк? Только в составе „Саутгемптона“, когда мы с ними будем играть. Это футболист другой команды, и мы не собираемся его подписывать. Но это сейчас. Никто не знает, что мы будем думать об этом через неделю. Что-то может измениться. На некоторых позициях нам нужно усиление».

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