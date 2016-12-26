Рейтинг@Mail.ru

Рождественский ужин «Манчестер Сити» прошёл в ресторане Хуана Маты

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Манчестер Сити, Мата Хуан Мануэль
Сегодня, 10:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Сити» провел рождественский ужин в одном из испанских ресторанов города. Его особенностью является то, что ресторан принадлежит Хуану Мате, играющему в составе «Манчестер Юнайтед». Ужин был организован главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который отменил выходной на Рождество.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:06
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 11:41
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:26
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 11:26
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 11:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:12
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 11:10
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Боксинг дэй». Незабываемое
​Время открывать подарки! «Соккер.ру» вспоминает самые важные события в «Боксинг Дэй»: первый матч в истории, голевое безумие 1963-го и последнюю победу сэра Алекса.
Комментариев: 7
10:43 «Тигрес» в пятый раз стал чемпионом Мексики 4
Вчера
21:20 Видео Тухель и игроки дортмундской «Боруссии» посетили детскую больницу 3
Александр Чистяков
В шаге от величия. Сборные, которые могли выиграть ЧМ
Чемпионаты мира выигрывали команды восьми стран, а еще четыре сборных добирались до финалов и останавливались в шаге от трофея. Их истории заинтересовали «Соккер.ру».
Комментариев: 20
11:15 «Барселона» в январе может провести 8 матчей за 24 дня 37
11:06 Зидан включил Усмана Дембеле в топ-5 футболистов Франции в уходящем году 8
10:52 Фото Ван Дейк получил в подарок на Рождество футболку «Манчестер Сити» 4
08:38 Видео Ибрагимович лёг на снег в одних трусах 31
08:26 Фото Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой 56
24 декабря 2016
13:14 Фото Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ 12
все материалы по этой теме
Турниры