Рождественский ужин «Манчестер Сити» прошёл в ресторане Хуана Маты
Сегодня, 10:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Сити» провел рождественский ужин в одном из испанских ресторанов города. Его особенностью является то, что ресторан принадлежит Хуану Мате, играющему в составе «Манчестер Юнайтед». Ужин был организован главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который отменил выходной на Рождество.
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