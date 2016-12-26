Рождественский ужин «Манчестер Сити» прошёл в ресторане Хуана Маты

«Манчестер Сити» провел рождественский ужин в одном из испанских ресторанов города. Его особенностью является то, что ресторан принадлежит Хуану Мате, играющему в составе «Манчестер Юнайтед». Ужин был организован главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который отменил выходной на Рождество.