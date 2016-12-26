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«Спартаку» интересен Ачерби

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Сассуоло, Ачерби Франческо
Сегодня, 12:00 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Сергей Иванов

Ищущий нового защитника «Спартак» обратил внимание на игрока «Сассуоло» Франческо Ачерби. Интерес к 28-летнему защитнику также проявляет «Лестер», который контактировал с «Сассуоло», контракт с которым у Ачерби истекает в 2018 году. Сообщается, что наставник «Спартака» Массимо Каррера обратился к клубу с просьбой купить Ачерби в январе.

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