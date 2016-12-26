«Спартаку» интересен Ачерби

Ищущий нового защитника «Спартак» обратил внимание на игрока «Сассуоло» Франческо Ачерби. Интерес к 28-летнему защитнику также проявляет «Лестер», который контактировал с «Сассуоло», контракт с которым у Ачерби истекает в 2018 году. Сообщается, что наставник «Спартака» Массимо Каррера обратился к клубу с просьбой купить Ачерби в январе.