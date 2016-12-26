«Спартаку» интересен Ачерби
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Сассуоло, Ачерби Франческо
Сегодня, 12:00 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Сергей Иванов
Ищущий нового защитника «Спартак» обратил внимание на игрока «Сассуоло» Франческо Ачерби. Интерес к 28-летнему защитнику также проявляет «Лестер», который контактировал с «Сассуоло», контракт с которым у Ачерби истекает в 2018 году. Сообщается, что наставник «Спартака» Массимо Каррера обратился к клубу с просьбой купить Ачерби в январе.
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з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
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п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
можно целую команду собрать.
з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
з. Грицаенко (Луч-Энергия)
п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
можно целую команду собрать.
и которые отказали клубу без титулов и трофеев
з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
з. Грицаенко (Луч-Энергия)
п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
и которые отказали клубу без титулов и трофеев
з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
з. Грицаенко (Луч-Энергия)
п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
Почему только Спартаку интересен Ачерби ???
Мир непознанного интересен всем....
Сколько есть на свете таинственных игроков из неизведанных клубов....
Спасибо москвичам за расширение нашего кругозора и сознания......а то бы так и прожили несведущие что в этом мире существуют некие Ачерби......
ОТВЕТ --НЕТ!!!!
А ПО ЧЕМУ????? Да потому что в этот мини клуб ни кто не хочеи идти???
А ПО ЧЕМУ???? Потому что нет смысла!!!
как бегали всю жизнь два бестолковых березы и игнат,так они еще будут лет 5 инрать,пока борода по колено не вырастит)))))
Пора Спартак 3 организовывать по версии СМИ и доброжелателей из бродячей армии.
и которые отказали клубу без титулов и трофеев
з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
з. Грицаенко (Луч-Энергия)
п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
Он далёк от футбола)
Гыгыгы
может по зиме и притянет кого нибудь за гриву)))
А больше в этот проект ни кто и не прийдет,если только с узбекистана,казахстана,норвегии,финляндии,швеции и так далее)))
з. Алфёров (Зенит (Пенза))
п. Аскасибара (Эстудиантес)
з. Бенатиа (Бавария)
з. Грицаенко (Луч-Энергия)
п. Депай (Манчестер Юнайтед)
з. Джикия (Амкар)
н. Дзадза (Ювентус)
н. Йоветич (Интер)
з. Комбаров (Томь)
н. Луан (Гремио)
н. Луис Адриано (Милан)
п. Ляич (Торино)
п. Миранчук (Локомотив)
п. Молло (Крылья Советов)
н. Паскуато (Крылья Советов)
ф. Росси (Сассуоло)
п. Самедов (Локомотив)
н. Смолов (Краснодар)
п. Тилеманс (Андерлехт)
з. Шишкин (Локомотив)
н. Эменике (Фенербахче)
можно целую команду собрать.