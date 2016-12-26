Гинер: «ЦСКА не бросит Ерёменко»
Сегодня, 12:38 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Сергей Иванов
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника Романа Еременко.
«Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде».
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Не отменят и чего?
Тут главное отношение клуба к игроку,что не собираются разрывать контракт,даже несмотря на косяк игрока.
А конявые орут одна семья)!
БУГГАГАГГАГАГАГАГ))))))
КЛОУНЫ цука)
Все верно,тем более контракт у Еременко до конца сезона всего.
Если,что травы подбросит а,то ему мало!!!
Спасибо!!!