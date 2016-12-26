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Гинер: «ЦСКА не бросит Ерёменко»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Еременко Роман, Гинер Евгений
Сегодня, 12:38 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Сергей Иванов

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника Романа Еременко.

«Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде».

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