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Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Монпелье
Сегодня, 14:41 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Сергей Иванов

Тренерский штаб «Монпелье» на время отпуска принял решение ужесточить наказание для игроков за избыточный вес. Любой игрок, который вернется из отпуска с лишним весом, будет оштрафован. Сумма штрафа составит один евро за каждый лишний грамм.

В нынешнем сезоне «Монпелье» запомнился крупной победой над ПСЖ.

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