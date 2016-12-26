Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса

Тренерский штаб «Монпелье» на время отпуска принял решение ужесточить наказание для игроков за избыточный вес. Любой игрок, который вернется из отпуска с лишним весом, будет оштрафован. Сумма штрафа составит один евро за каждый лишний грамм.

В нынешнем сезоне «Монпелье» запомнился крупной победой над ПСЖ.