Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса
Сегодня, 14:41 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Сергей Иванов
Тренерский штаб «Монпелье» на время отпуска принял решение ужесточить наказание для игроков за избыточный вес. Любой игрок, который вернется из отпуска с лишним весом, будет оштрафован. Сумма штрафа составит один евро за каждый лишний грамм.
В нынешнем сезоне «Монпелье» запомнился крупной победой над ПСЖ.
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