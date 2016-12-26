Рейтинг@Mail.ru

Тарханов: «У Ломакина большой потенциал, который нужно раскрывать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал, Ломакин Александр, Тарханов Александр
Сегодня, 16:16 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание полузащитника «Енисея» Александра Ломакина.

«Мы вели переговоры с „Енисеем“ о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в „Урал“, хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в Премьер-Лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер, с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку и, что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:40 Гаджиев: «Джикия? Я не могу идти против решения руководства „Амкара“» 3
13:44 Гинер: «У ЦСКА нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег» 108
00:37 Колосков: «Переизбрание Мутко на должность президента РФС - самое хорошее в 2016 году» 30
Вчера
22:18 Щербаченко: «Лучший полузащитник года в России - Глушаков, простой парень из Миллерово» 34
20:56 Агент: «Интерес к Берише проявляют многие клубы РФПЛ» 2
19:18 Миллер: «„Зенит“ сегодня – самый любимый клуб в России» 312
18:13 Карпин: «Вернблум – лучший полузащитник 2016 года в России» 59
18:05 Миллер: «„Зенит“ может спокойно существовать и развиваться без „Газпрома“» 289
16:27 Фото Ловчев: «Широков ещё может вернуться в сборную» 42
16:19 Цаллагов: «Я перехожу в „Зенит“? Не знаю, о чем вы говорите» 17
все материалы по этой теме
Турниры