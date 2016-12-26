Тарханов: «У Ломакина большой потенциал, который нужно раскрывать»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание полузащитника «Енисея» Александра Ломакина.

«Мы вели переговоры с „Енисеем“ о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в „Урал“, хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в Премьер-Лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер, с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку и, что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде».