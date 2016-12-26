Гаджиев: «Джикия? Я не могу идти против решения руководства „Амкара“»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал понять, что не сможет переубедить руководство клуба не продавать защитника Георгия Джикию, если боссы пермяков пойдут на этот шаг:

«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как „Томь“. Я все понимаю и не могу идти против решения руководства».