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Гаджиев: «Джикия? Я не могу идти против решения руководства „Амкара“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Амкар, Джикия Георгий, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 17:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал понять, что не сможет переубедить руководство клуба не продавать защитника Георгия Джикию, если боссы пермяков пойдут на этот шаг:

«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как „Томь“. Я все понимаю и не могу идти против решения руководства».

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