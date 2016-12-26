Болельщики «Лестера» проведут акцию протеста против дисквалификации Варди
Матч: Лестер Сити0 : 0Эвертон
Сегодня, 17:55 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Болельщики «Лестер Сити» проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди во время поединка 18-го тура АПЛ против «Эвертона».
Перед началом данной встречи на креслах «Кинг Пауэр» - домашнего стадиона «Лестера», были размещены маски с изображением лица Варди. Во время игры болельщики наденут их в знак протеста против решения Футбольной ассоциации Англии.
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