Болельщики «Лестера» проведут акцию протеста против дисквалификации Варди

Болельщики «Лестер Сити» проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди во время поединка 18-го тура АПЛ против «Эвертона».

Перед началом данной встречи на креслах «Кинг Пауэр» - домашнего стадиона «Лестера», были размещены маски с изображением лица Варди. Во время игры болельщики наденут их в знак протеста против решения Футбольной ассоциации Англии.