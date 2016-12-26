Пепе задумался над переходом в китайский клуб
Сегодня, 18:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Реала» и защитник команды Пепе по-прежнему не могут прийти к соглашению в вопросе продления сотрудничества.
По информации источника, «сливочные» не намерены предлагать игроку двухлетний контракт, как этого хочет сам португалец.
Нынешнее трудовое соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона, и вполне вероятно, что Пепе решит продолжить карьеру в Китае.
Сообщается, что у игрока есть предложение из Поднебесной, где в его услугах заинтересован «Хебей Чайна Форчун», готовый платить защитнику 10 млн евро в год.
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