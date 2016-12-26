Пепе задумался над переходом в китайский клуб

Руководство «Реала» и защитник команды Пепе по-прежнему не могут прийти к соглашению в вопросе продления сотрудничества.

По информации источника, «сливочные» не намерены предлагать игроку двухлетний контракт, как этого хочет сам португалец.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона, и вполне вероятно, что Пепе решит продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что у игрока есть предложение из Поднебесной, где в его услугах заинтересован «Хебей Чайна Форчун», готовый платить защитнику 10 млн евро в год.