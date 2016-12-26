«Осасуна» заинтересована в приобретении у «Ростова» Сесара Наваса

Защитник «Ростова» Сесар Навас может продолжить карьеру в Испании.

По информации источника, 36-летним футболистом интересуется «Осасуна», при этом спортивный директор «рохильос» Педжа Василевич уже провел переговоры с «желто-синими» по поводу перехода испанца.