«Осасуна» заинтересована в приобретении у «Ростова» Сесара Наваса
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Осасуна, Навас Сесар
Сегодня, 19:09 | Источник: diariodenavarra.es | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ростова» Сесар Навас может продолжить карьеру в Испании.
По информации источника, 36-летним футболистом интересуется «Осасуна», при этом спортивный директор «рохильос» Педжа Василевич уже провел переговоры с «желто-синими» по поводу перехода испанца.
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нафига ему это надо вообще
многое будет от определенности по поводу будущего Ростова(в основном все упирается в финансирование)
Не выдержала душа поэта?)
Но вряд ли Сесар заиграет, в Испании скорости побольше.