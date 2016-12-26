Рейтинг@Mail.ru

«Осасуна» заинтересована в приобретении у «Ростова» Сесара Наваса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Осасуна, Навас Сесар
Сегодня, 19:09 | Источник: diariodenavarra.es | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ростова» Сесар Навас может продолжить карьеру в Испании.

По информации источника, 36-летним футболистом интересуется «Осасуна», при этом спортивный директор «рохильос» Педжа Василевич уже провел переговоры с «желто-синими» по поводу перехода испанца.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:11
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:21
ответ пользователю Фанат футбола . (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:05, редактировал Сегодня 20:06
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:57
ответ пользователю Фанат футбола . (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:54
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:51
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:46
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:14
ответ пользователю evgenii2205 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:37 Слухи Луческу хочет видеть Роббена в «Зените» 87
17:32 Слухи «Спартак» сделал «Интеру» предложение по Йоветичу 90
16:13 Слухи «Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей 90
14:44 Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал» 11
13:54 Слухи Эменике согласовал условия контракта со «Спартаком» 99
13:50 Слухи Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар» 2
12:51 Слухи Кирилл Погребняк интересен «Зениту» 39
12:00 Слухи «Спартаку» интересен Ачерби 55
11:49 Геркус: «Позиция не поменялась - Самедов стоит 5 млн евро» 35
11:46 Траоре проведёт вторую часть сезона в ЦСКА, если не состоится переход в «Малагу» 30
все материалы по этой теме
Турниры