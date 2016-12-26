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Мойес: «Я не привык бороться за выживание»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед3 : 1СандерлендСандерленд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мойес Дэвид
Сегодня, 21:34 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес не теряет веры в то, что «черным котам» удастся сохранить прописку в АПЛ по окончании сезона. Сегодня «Сандерленд» уступил МЮ (1:3) в матче 18-го тура Премьер-Лиги.

«При счете 0:1 у нас сохранялись хорошие шансы добиться удачного результата, но мы пропустили ужасный второй мяч, а третий был забит из офсайда. Мы держались. Хотели сохранить счет 0:1, чтобы в последние 10 минут соперник занервничал, но не вышло.

Нам нужно искать энергию и стимулы внутри себя. Я не привык к такой ситуации, но у некоторых моих игроков есть такой опыт. Надеюсь, все разрешится благополучно.

Я сохраняю оптимизм, ведь мы наступаем на пятки другим клубам».

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