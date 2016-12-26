Мойес: «Я не привык бороться за выживание»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес не теряет веры в то, что «черным котам» удастся сохранить прописку в АПЛ по окончании сезона. Сегодня «Сандерленд» уступил МЮ (1:3) в матче 18-го тура Премьер-Лиги.

«При счете 0:1 у нас сохранялись хорошие шансы добиться удачного результата, но мы пропустили ужасный второй мяч, а третий был забит из офсайда. Мы держались. Хотели сохранить счет 0:1, чтобы в последние 10 минут соперник занервничал, но не вышло.

Нам нужно искать энергию и стимулы внутри себя. Я не привык к такой ситуации, но у некоторых моих игроков есть такой опыт. Надеюсь, все разрешится благополучно.

Я сохраняю оптимизм, ведь мы наступаем на пятки другим клубам».