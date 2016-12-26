Бубнов: «Не сказал бы, что у Ганчаренко знаний больше, чем у Семака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Сергей Семак, который, по слухам, на днях должен возглавить «Уфу», сумеет добиться успехов на тренерском поприще:

«У „Уфы“ хорошее исходное положение в турнирной таблице. На мой взгляд, Семак готов уже работать главным тренером. Он был помощником многих специалистов высокого уровня. Я думаю, у того же Ганчаренко было просто больше опыта самостоятельной работы. Но я бы не сказал, что у Ганчаренко знаний больше, чем у Семака. Думаю, Семак и трансферную политику сможет поставить соответствующую. Может подтянуть игроков из дубля „Зенита“».