Косьельни: «Надеюсь, серия побед позволит „Арсеналу“ выйти на первое место в Премьер-Лиге»
Матч: Арсенал1 : 0Вест Бромвич
Вчера, 23:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни рад, что команде удалось одолеть «Вест Бромвич» (1:0) в матче 18-го тура АПЛ:
«С победами возвращается уверенность, и сейчас самое важное для нас - побеждать сериями, и тогда, надеюсь, мы сможет выйти на первое место в турнирной таблице.
В первом матче сезона мы проиграли, однако затем выдали хорошую серию побед. На прошлой неделе мы проиграли дважды, поэтому было крайне важно одержать победу сегодня».
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