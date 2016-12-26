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Косьельни: «Надеюсь, серия побед позволит „Арсеналу“ выйти на первое место в Премьер-Лиге»

Матч: АрсеналАрсенал1 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Косьельни Лоран
Вчера, 23:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни рад, что команде удалось одолеть «Вест Бромвич» (1:0) в матче 18-го тура АПЛ:

«С победами возвращается уверенность, и сейчас самое важное для нас - побеждать сериями, и тогда, надеюсь, мы сможет выйти на первое место в турнирной таблице.

В первом матче сезона мы проиграли, однако затем выдали хорошую серию побед. На прошлой неделе мы проиграли дважды, поэтому было крайне важно одержать победу сегодня». 

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