Рейтинг@Mail.ru

Родионов: «Селекционеры „Спартака“ давно следили за Джикией»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Джикия Георгий
Сегодня, 01:51 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход защитника Георгия Джикии из «Амкара» в столичную команду:

«Георгий Джикия находился в поле зрения спартаковской селекционной службы довольно давно. Да и у главного тренера команды Массимо Карреры была возможность — и не раз — увидеть его в деле. В том числе в сравнительно недавнем матче „Спартака“ против „Амкара“ на „Открытие Арене“.

Не секрет, что молодой защитник своей игрой привлек внимание сразу нескольких клубов РФПЛ. И что не менее важно, оказался среди кандидатов в национальную сборную страны. Судя по всему, и на Станислава Черчесова его действия на поле произвели хорошее впечатление.

Уже успел поздравить Георгия с переходом в „Спартак“ и от души пожелать ему успехов в стане красно-белых. Вместе с тем еще раз хочу подчеркнуть: в нашей команде место в стартовом составе никому не гарантировано — ни опытным футболистам, ни тем более дебютантам. Это место надо завоевать прежде всего своим профессиональным отношением к футболу, и в частности ежедневной усердной работой на тренировках. Только при этом условии Джикия сможет помочь команде решить задачу, поставленную перед ней».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:06 Колыванов: «Смолову пора уезжать в Англию или Испанию, в сильный клуб» 4
Вчера
23:12 Бубнов: «Не сказал бы, что у Ганчаренко знаний больше, чем у Семака» 7
20:48 Джикия: «Надеюсь, болельщики „Амкара“ с пониманием отнесутся к моему решению» 40
20:30 Бубнов: «С Каррерой „Спартаку“ легче договариваться с футболистами из Италии» 39
20:13 Боссы «Ростова» и Бердыев будут решать, отпустить ли Наваса в «Осасуну» 31
17:40 Гаджиев: «Джикия? Я не могу идти против решения руководства „Амкара“» 13
16:16 Тарханов: «У Ломакина большой потенциал, который нужно раскрывать» 6
13:44 Гинер: «У ЦСКА нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег» 130
00:37 Колосков: «Переизбрание Мутко на должность президента РФС - самое хорошее в 2016 году» 30
25 декабря 2016
22:18 Щербаченко: «Лучший полузащитник года в России - Глушаков, простой парень из Миллерово» 35
все материалы по этой теме
Турниры