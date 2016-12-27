Родионов: «Селекционеры „Спартака“ давно следили за Джикией»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход защитника Георгия Джикии из «Амкара» в столичную команду:

«Георгий Джикия находился в поле зрения спартаковской селекционной службы довольно давно. Да и у главного тренера команды Массимо Карреры была возможность — и не раз — увидеть его в деле. В том числе в сравнительно недавнем матче „Спартака“ против „Амкара“ на „Открытие Арене“.

Не секрет, что молодой защитник своей игрой привлек внимание сразу нескольких клубов РФПЛ. И что не менее важно, оказался среди кандидатов в национальную сборную страны. Судя по всему, и на Станислава Черчесова его действия на поле произвели хорошее впечатление.

Уже успел поздравить Георгия с переходом в „Спартак“ и от души пожелать ему успехов в стане красно-белых. Вместе с тем еще раз хочу подчеркнуть: в нашей команде место в стартовом составе никому не гарантировано — ни опытным футболистам, ни тем более дебютантам. Это место надо завоевать прежде всего своим профессиональным отношением к футболу, и в частности ежедневной усердной работой на тренировках. Только при этом условии Джикия сможет помочь команде решить задачу, поставленную перед ней».