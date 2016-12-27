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Мостовой: «Думал, в „Милане“ выступает брат Луиса Адриано, очень плохо играющий в футбол»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Милан, Мостовой Александр, Адриано Луис
Сегодня, 05:22 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес московского клуба к форварду «Милана» Луису Адриано:

«Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого „Шахтера“? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за „Милан“ и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол».

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