Мостовой: «Думал, в „Милане“ выступает брат Луиса Адриано, очень плохо играющий в футбол»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Милан, Мостовой Александр, Адриано Луис
Сегодня, 05:22 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес московского клуба к форварду «Милана» Луису Адриано:
«Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого „Шахтера“? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за „Милан“ и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через