Мостовой: «Думал, в „Милане“ выступает брат Луиса Адриано, очень плохо играющий в футбол»

Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес московского клуба к форварду «Милана» Луису Адриано:

«Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого „Шахтера“? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за „Милан“ и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол».