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Владельцы «Вест Хэма» отказались продавать клуб за 650 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Вест Хэм
Сегодня, 09:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан отметил, что у клуба достаточно денег, чтобы не поддаваться слухам о том, что он может быть продан концерну «Ред Булл», который якобы заинтересован в приобретении английской команды.

«Истории, которая появилась на днях, уже полгода. В августе к нам обращались инвесторы, которые хотели купить клуб за 650 млн фунтов стерлингов. Но мы не хотим его продавать. Разве что король Саудовской Аравии к нам обратится и сможет поднять клуб до уровня, которого мы сами не достигнем».

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