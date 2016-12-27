Смолов стал лучшим игроком России в 2016 году по опросу журналистов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком Росси в 2016 году. Он получил традиционную награду от еженедельника «Футбол», который опросил 308 журналистов ведущих СМИ. Больше всего баллов набрал Смолов, второе место занял спартаковец Квинси Промес, а замкнул тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее РФС также назвал Смолова лучшим игроком года.