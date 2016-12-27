Рейтинг@Mail.ru

В Уганде погибли футболисты в результате переворота лодки на озере

Соккер.Ру // Заграница: события, Уганда
Сегодня, 13:46 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Футбольная команды из Уганда погибла во время крушения судна на озере Альберт на границе с ДР Конго. Футболисты плыли на товарищеский матч, когда лодка перевернулась. На борту находились 30 человек, живых обнаружить не удалось.

Это не первый инцидент со смертельными исходами на данном озере. Также не впервые в этом году гибнет целая команда. Предыдущая трагедия случилась в Колумбии, когда в авиакатастрофе погибли игроки бразильского «Шапекоэнсе».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:27
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:25, редактировал Сегодня 15:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:53
ответ пользователю Road to cup (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:41
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:12
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:09
ответ пользователю Mentolo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:58
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:58
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:49
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 13:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:44 Владельцы «Вест Хэма» отказались продавать клуб за 650 млн фунтов 7
08:44 Пилоты разбившегося самолёта «Шапекоэнсе» хотели сесть раньше, но передумали 2
08:15 «Арсенал» установил рекорд АПЛ, победив «Вест Бромвич» 22
Вчера
22:08 Видео «Манчестер Сити» обыграл «Халл Сити» 43
19:59 Видео «Эвертон» оказался сильнее «Лестера» 15
19:57 Видео «Арсенал» вырвал победу в матче с «Вест Бромвичем» 53
19:55 Видео МЮ обыграл «Сандерленд» 96
19:54 Видео «Челси» одерживает 12-ю победу подряд, обыгран «Борнмут» 110
19:33 Азар - 6-й футболист «Челси», забивший за клуб 50 мячей в матчах Премьер-Лиги 10
19:24 «Халл Сити» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 1
все материалы по этой теме
Турниры