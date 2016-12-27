В Уганде погибли футболисты в результате переворота лодки на озере
Сегодня, 13:46 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Футбольная команды из Уганда погибла во время крушения судна на озере Альберт на границе с ДР Конго. Футболисты плыли на товарищеский матч, когда лодка перевернулась. На борту находились 30 человек, живых обнаружить не удалось.
Это не первый инцидент со смертельными исходами на данном озере. Также не впервые в этом году гибнет целая команда. Предыдущая трагедия случилась в Колумбии, когда в авиакатастрофе погибли игроки бразильского «Шапекоэнсе».
Другие материалы по теме:
Вчера
22:08 Видео «Манчестер Сити» обыграл «Халл Сити» 43
19:59 Видео «Эвертон» оказался сильнее «Лестера» 15
19:57 Видео «Арсенал» вырвал победу в матче с «Вест Бромвичем» 53
19:55 Видео МЮ обыграл «Сандерленд» 96
Или войдите через
добавить нечего)
Босоногие грязные дети пустыни кормятся бабками с трафика
Корабли навсегда увозят живой товар за океан
Батрачат, обедают двумя камбалами, они забывают про пап и мам !