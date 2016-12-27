В Уганде погибли футболисты в результате переворота лодки на озере

Футбольная команды из Уганда погибла во время крушения судна на озере Альберт на границе с ДР Конго. Футболисты плыли на товарищеский матч, когда лодка перевернулась. На борту находились 30 человек, живых обнаружить не удалось.

Это не первый инцидент со смертельными исходами на данном озере. Также не впервые в этом году гибнет целая команда. Предыдущая трагедия случилась в Колумбии, когда в авиакатастрофе погибли игроки бразильского «Шапекоэнсе».