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«Рома» построит стадион к 2020 году

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: стадионы, Рома
Сегодня, 13:56 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Руководство «Ромы» скорректировало планы по строительству своего стадиона, над которым клуб давно работает, встречая на своем пути различные бюрократические и финансовые препятствия. Стали известны более конкретные сроки возведения арены, которая будет вмещать 56 тысяч зрителей. Ее планируют открыть в середине 2020 года. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд евро.

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