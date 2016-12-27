«Рома» построит стадион к 2020 году
Сегодня, 13:56 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Руководство «Ромы» скорректировало планы по строительству своего стадиона, над которым клуб давно работает, встречая на своем пути различные бюрократические и финансовые препятствия. Стали известны более конкретные сроки возведения арены, которая будет вмещать 56 тысяч зрителей. Ее планируют открыть в середине 2020 года. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд евро.
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Еще миллиард евро уйдет на строительство железнодорожной станции, концертных площадок, спортивных комплексов, развлекательных центров и прилегающей инфраструктуры, так как это не просто проект по строительству стадиона, а создание развлекательного центра.
Соккер, не создавайте сенсации на ровном месте.
ГЫ-ГЫ