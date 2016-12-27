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М'Вила в «Рубине» будет получать 3 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Рубин, М'Вила Янн
Сегодня, 13:59 | Источник: Реальное время | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны детали нового контракта, который подписал полузащитник Янн М’Вила с «Рубином». Годовая зарплата 26-летнего француза в казанском клубе будет составлять 3 млн евро. Напомним, что договор рассчитан еще на 3,5 года.

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