М'Вила в «Рубине» будет получать 3 млн евро в год
Сегодня, 13:59 | Источник: Реальное время | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны детали нового контракта, который подписал полузащитник Янн М’Вила с «Рубином». Годовая зарплата 26-летнего француза в казанском клубе будет составлять 3 млн евро. Напомним, что договор рассчитан еще на 3,5 года.
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НАДЕЮСЬ ТАТАРСКИЕ БАБУШКИ НЕ ПРОТИВ !!!!
А МВИЛА НЕ ПЛОХО РАЗВЁЛ ТЕЛЕВИЗОР !!!!
БУГАГАГВГЫГЫГЫ