«Марсель» хочет подписать Бенатиа

Защитник «Баварии» Мехди Бенатиа, который играет на правах аренды за «Ювентус», может оказаться во Франции. Интерес к марокканцу проявляет «Марсель», который после смены владельцев хочет усилить состав. Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассчитывает заполучить Бенатиа. Он оценивается в 16 млн евро.