«Марсель» хочет подписать Бенатиа
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Марсель, Бенатиа Мехди
Сегодня, 15:44 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Баварии» Мехди Бенатиа, который играет на правах аренды за «Ювентус», может оказаться во Франции. Интерес к марокканцу проявляет «Марсель», который после смены владельцев хочет усилить состав. Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассчитывает заполучить Бенатиа. Он оценивается в 16 млн евро.
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