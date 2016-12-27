Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован
Сегодня, 15:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Атлетика» Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичка. Врачи сообщили, что удаление пораженной части органа у 21-летнего игрока прошло успешно. В ближайшее время он покинет больницу в Бильбао, где прошла операция. Сроки восстановления не уточняются.
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