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Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Атлетик Б, Альварес Йерай
Сегодня, 15:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичка. Врачи сообщили, что удаление пораженной части органа у 21-летнего игрока прошло успешно. В ближайшее время он покинет больницу в Бильбао, где прошла операция. Сроки восстановления не уточняются.

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