Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичка. Врачи сообщили, что удаление пораженной части органа у 21-летнего игрока прошло успешно. В ближайшее время он покинет больницу в Бильбао, где прошла операция. Сроки восстановления не уточняются.