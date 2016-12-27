«Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона
Сегодня, 18:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Похоже, капитан «Дженоа» Томас Ринкон в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Итальянские СМИ информируют, что клубы уже практически договорились о трансфере 28-летнего хавбека. Сделка должна быть оформлена до 13 января.
В этом сезоне Ринкон провел 16 матчей в Серии А.
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По мне,так это Маротта там все дела ведет.