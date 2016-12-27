«Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона

Похоже, капитан «Дженоа» Томас Ринкон в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Итальянские СМИ информируют, что клубы уже практически договорились о трансфере 28-летнего хавбека. Сделка должна быть оформлена до 13 января.

В этом сезоне Ринкон провел 16 матчей в Серии А.