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«Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Дженоа, Ринкон Томас
Сегодня, 18:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Похоже, капитан «Дженоа» Томас Ринкон в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Итальянские СМИ информируют, что клубы уже практически договорились о трансфере 28-летнего хавбека. Сделка должна быть оформлена до 13 января.

В этом сезоне Ринкон провел 16 матчей в Серии А.

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