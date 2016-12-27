Рейтинг@Mail.ru

Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис, Каррера Массимо
Сегодня, 20:12 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в программе «100 % футбола» рассказал, как главный тренер команды Массимо Каррера строит общение с игроками.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, то наши слова знают, так и мы здесь».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:58
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56, редактировал Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:42, редактировал Сегодня 20:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:40
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:34
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:30
ответ пользователю Проффи (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:26
ответ пользователю Проффи (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 20:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:58 Луческу: «Россия и Украина для меня - одна и та же страна, их разделила случайность» 2
20:03 Ловчев: «Для меня Траоре - олицетворение провала ЦСКА» 9
16:25 Терюшков: «Широков ещё года 2-3 способен играть на высоком уровне» 19
12:40 Уилкшир: «Уверен, что „Динамо“ вернётся в РФПЛ в 2017 году» 29
12:38 Канчельскис: «Смолов должен бежать из России» 54
10:06 Сёмин: «До конца 2017 года Миранчук будет играть в „Локомотиве“» 18
06:52 Бышовец: «Ситуация в „Спартаке“ требовала приобретения центрального защитника» 7
05:22 Мостовой: «Думал, в „Милане“ выступает брат Луиса Адриано, очень плохо играющий в футбол» 28
03:06 Колыванов: «Смолову пора уезжать в Англию или Испанию, в сильный клуб» 8
01:51 Родионов: «Селекционеры „Спартака“ давно следили за Джикией» 7
все материалы по этой теме
Турниры