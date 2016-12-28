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Лам: «Я точно не хочу быть тренером»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Лам Филипп
Сегодня, 00:29 | Источник: Globoesporte | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился планами на будущее.

«Я точно не хочу быть тренером. Хотя, конечно, именно в футболе у меня больше всего опыта. Поэтому я думаю, как можно использовать эти знания в своей дальнейшей жизни.

У меня есть доли в нескольких компаниях. Хочется быть ближе к миру бизнеса - мне кажется это очень интересным и захватывающим».

Ранее сообщалось, что Лам не исключает завершения карьеры игрока уже после этого сезона.

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