Лам: «Я точно не хочу быть тренером»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился планами на будущее.

«Я точно не хочу быть тренером. Хотя, конечно, именно в футболе у меня больше всего опыта. Поэтому я думаю, как можно использовать эти знания в своей дальнейшей жизни.

У меня есть доли в нескольких компаниях. Хочется быть ближе к миру бизнеса - мне кажется это очень интересным и захватывающим».

Ранее сообщалось, что Лам не исключает завершения карьеры игрока уже после этого сезона.