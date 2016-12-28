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Моуриньо: «Погба – лучший полузащитник в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Погба Поль, Моуриньо Жозе
Сегодня, 01:30 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает своего полузащитника Поля Погба лучшим хавбеком на планете:

«Погба полузащитник, а не бомбардир. Но он будет забивать больше и больше, потому что обладает соответствующими характеристиками. Но он хавбек, и на мой взгляд, лучший в мире хавбек.

АПЛ - очень сложная лига. Он провел в Серии А 4 года. Английский чемпионат совсем другой, но он делает свою работу даже лучше, чем просто хорошо. Его прогресс очевиден».

Напомним, Моуриньо также отметил, что по его мнению, «Золотой мяч» в нынешнее время может получить только нападающий.

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