Моуриньо: «Погба – лучший полузащитник в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает своего полузащитника Поля Погба лучшим хавбеком на планете:

«Погба полузащитник, а не бомбардир. Но он будет забивать больше и больше, потому что обладает соответствующими характеристиками. Но он хавбек, и на мой взгляд, лучший в мире хавбек.

АПЛ - очень сложная лига. Он провел в Серии А 4 года. Английский чемпионат совсем другой, но он делает свою работу даже лучше, чем просто хорошо. Его прогресс очевиден».

Напомним, Моуриньо также отметил, что по его мнению, «Золотой мяч» в нынешнее время может получить только нападающий.