Жулиано: «Подниму тост за чемпионство „Зенита“, но само оно не придет»
Сегодня, 01:47 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал, какие тосты собирается произнести, встречая Новый год:
«Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья. Выпью ли за чемпионство „Зенита“? Этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать».
Напомним, что Жулиано вместе с защитником «Зенита» Доменико Кришито вошли в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.
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