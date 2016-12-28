Жулиано: «Подниму тост за чемпионство „Зенита“, но само оно не придет»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал, какие тосты собирается произнести, встречая Новый год:

«Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья. Выпью ли за чемпионство „Зенита“? Этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать».

Напомним, что Жулиано вместе с защитником «Зенита» Доменико Кришито вошли в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.