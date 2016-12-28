Луческу: «Команда тяжело воспринимала потерю Халка»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о том, какая обстановка царила в команде, после ухода из клуба бразильского бомбардира Халка:

«Когда мы начали, многие игроки находились в национальных командах и приехали очень поздно. Я хотел разобраться с точным потенциалом „Зенита“, поэтому у меня в распоряжении было 17 молодых футболистов. После этого начали появляться и остальные, но времени на подготовку было мало.

Часть игроков раздумывала о переходах. Команда тяжело воспринимала потерю Халка, и было достаточно сложно убедить ее, что мы можем придумать другой тип игры. Нам пришлось изменить структуру таким образом, чтобы то, что Халк делал один, мы могли бы отрабатывать командно».

Также наставник петербургского клуба отметил, что «Зенит» часто пробивает пенальти потому, что является атакующей командой.