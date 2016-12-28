Брэдли: «Желаю „Суонси“ всего наилучшего и жду нового вызова»

Бывший наставник сборной США Боб Брэдли, уволенный с поста главного тренера «Суонси», признался, что осознавал предстоящие сложности, подписывая контракт с валлийским клубом:

«Я прекрасно знал, на что иду, подписывая контракт с „Суонси“, и осознавал, что сложнее всего будет начать набирать очки за короткий промежуток времени. Я верил в себя и верил в то, что у нас все получится. Об этом я постоянно говорил игрокам. Футбол может быть жестоким, и нужно быть сильным, чтобы получить свой шанс. Я желаю „Суонси“ всего наилучшего и жду нового вызова».

Новым наставником «Суонси Сити» может стать бывший игрок МЮ и сборной Уэльса Райан Гиггз.