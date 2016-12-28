Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт попал под прицел ряда клубов из английской Премьер-Лиги.

Сообщается, что в услугах 20-летнего вингера заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне немецкого чемпионата Брандт забил 2 гола и отдал 6 голевых пасов за 16 матчей.

Ранее сообщалось, что защитник леверкузенского «Байера» Омер Топрак летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд.