Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Ман Юнайтед, Арсенал, Брандт Юлиан
Сегодня, 04:13 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт попал под прицел ряда клубов из английской Премьер-Лиги.
Сообщается, что в услугах 20-летнего вингера заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Эвертон» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне немецкого чемпионата Брандт забил 2 гола и отдал 6 голевых пасов за 16 матчей.
Ранее сообщалось, что защитник леверкузенского «Байера» Омер Топрак летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд.
Другие материалы по теме:
00:17 Слухи «Херенвен» арендует Эдегора 2
Вчера
20:49 Слухи «Челси» снова вернулся к кандидатуре Наингголана 13
18:34 Слухи «Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона 41
16:22 Слухи Семеду вслед за Линделефом перейдёт в МЮ 18
15:44 Слухи «Марсель» хочет подписать Бенатиа 1
15:04 Слухи Клубы из Манчестера следят за Алексом Сандро 7
15:01 Слухи «Ювентус» летом поборется за Хамеса Родригеса 7
14:50 Слухи Маркиньос может стать заменой Пепе в «Реале» 8
Или войдите через