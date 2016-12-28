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Бэрри: «„Лестер“ уже не та команда, что была в прошлом году»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 2ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Бэрри Гарет
Сегодня, 05:35 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри после победы «ирисок» над действующим чемпионом Англии в 18-м туре АПЛ (2:0) отметил, что нынешний «Лестер Сити» отличается от «Лестера» образца прошлого года:

«Они уже не та команда, что была в прошлом году. Для них всегда будет трудно повторить успех прошлого сезона. То, чего они достигли, случается раз в жизни».

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