Бэрри: «„Лестер“ уже не та команда, что была в прошлом году»

Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри после победы «ирисок» над действующим чемпионом Англии в 18-м туре АПЛ (2:0) отметил, что нынешний «Лестер Сити» отличается от «Лестера» образца прошлого года:

«Они уже не та команда, что была в прошлом году. Для них всегда будет трудно повторить успех прошлого сезона. То, чего они достигли, случается раз в жизни».