Бэрри: «„Лестер“ уже не та команда, что была в прошлом году»
Матч: Лестер Сити0 : 2Эвертон
Сегодня, 05:35 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри после победы «ирисок» над действующим чемпионом Англии в 18-м туре АПЛ (2:0) отметил, что нынешний «Лестер Сити» отличается от «Лестера» образца прошлого года:
«Они уже не та команда, что была в прошлом году. Для них всегда будет трудно повторить успех прошлого сезона. То, чего они достигли, случается раз в жизни».
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