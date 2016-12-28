Кавенаги: «Горжусь тем, что выступал в таких прекрасных клубах»

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги, объявивший о завершении карьеры игрока, поблагодарил всех когда-либо поддерживавших его людей:

«Сегодня особенный день для меня. Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моему становлению как футболиста. Я очень рад и горжусь тем, что добился того, о чём мечтал с детства. Благодарю бога за то, что он дал мне возможность заниматься любимым делом.

Спасибо всем моим тренерам, как в спорте, так и в жизни. Каждый учитель, каждый тренер был важен — от детского сада до средней школы. Все они поделились со мной бесценным опытом. Благодарю за безоговорочную поддержку мою жену, моих родителей, братьев и других родственников. Благодарю моего агента и друзей. Отдельная благодарность каждому клубу, за который я выступал на протяжении карьеры. Спасибо за доверие, оказанное мне. Горжусь тем, что выступал в таких прекрасных клубах, получая уникальный жизненный и футбольный опыт. Возможно, я получил от жизни даже больше, чем мечтал».