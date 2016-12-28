«Челси» предложил «Аталанте» 25 млн евро за хавбека Кесси

По информации французских СМИ, «Челси» предложил «Аталанте» 25 млн евро за переход полузащитника Франка Кесси.

По слухам, в приобретении хавбека лично заинтересован главный тренер «синих» Антонио Конте.

20-летний ивуариец проводит потрясающий сезон и приковал внимание к своей персоне многих ведущих клубов Европы, среди которых называются «Ювентус», «Ливерпуль», «Атлетико», «Арсенал», «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Шальке».