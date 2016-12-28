ПСЖ претендует на Бернардески
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, ПСЖ, Бернардески Федерико
Сегодня, 09:04 | Источник: http://www.football-italia.net/96157/psg-want-bernardeschi-%E2%80%93-report | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, ПСЖ обратился к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера нападающего Федерико Бернардески.
Сообщается, что парижане попросили флорентийцев назвать сумму, за которую те готовы продать 22-летнего игрока.
Сообщается, что в услугах итальянского футболиста также заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «Челси».
Другие материалы по теме:
04:13 Слухи Топ-клубы АПЛ нацелились на Брандта 1
02:40 Слухи Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА 33
00:17 Слухи «Херенвен» арендует Эдегора 2
Вчера
20:49 Слухи «Челси» снова вернулся к кандидатуре Наингголана 15
18:34 Слухи «Ювентус» очень близок к подписанию Томаса Ринкона 42
16:22 Слухи Семеду вслед за Линделефом перейдёт в МЮ 18
15:44 Слухи «Марсель» хочет подписать Бенатиа 1
Или войдите через