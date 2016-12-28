ПСЖ претендует на Бернардески

По информации итальянской прессы, ПСЖ обратился к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера нападающего Федерико Бернардески.

Сообщается, что парижане попросили флорентийцев назвать сумму, за которую те готовы продать 22-летнего игрока.

Сообщается, что в услугах итальянского футболиста также заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «Челси».